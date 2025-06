La competencia se vuelve más intensa que nunca en esta nueva edición de El Gran Chef Famosos, donde cuatro carismáticos participantes —Zumba, Sofía Franco, Víctor Hugo Dávila y Pochita— regresan para enfrentarse en el primer día del repechaje. Esta es su oportunidad de redimirse y volver a la cocina más famosa del Perú para competir por la ansiada olla de oro.

“De esta cocina nadie me saca”, afirmó Zumba, demostrando que no hay miedo cuando se trata de una segunda oportunidad. A su lado, Pochita no se quedó atrás y advirtió: “Este es mi lugar y yo vengo por la olla”.

Los desafíos extremos de esta fase prometen poner a prueba no solo la técnica, sino también la creatividad y temple de cada famoso. ¿Tendrán lo necesario para volver oficialmente a la competencia? ¿Quién logrará sorprender al jurado?

¡No te pierdas el repechaje de El Gran Chef Famosos EN VIVO desde las 7:45 p.m.! ¿Quién regresará triunfante a la cocina? ¿Podrá alguno ganar esta “última chance”?

