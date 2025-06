Esta noche, en una jornada decisiva de El Gran Chef Famosos, los nervios están al límite. Uno de los famosos tendrá que despedirse para siempre de la competencia en una temida Noche de Eliminación, donde el plato principal será conejo a la cerveza, un reto que ha causado pánico entre los concursantes.

“No puedo con esto, nunca he cocinado conejo”, confesó uno de los participantes al ver la receta. Pero eso no fue todo. Melissa Paredes vivió un tenso momento cuando las llamas de su cocina se descontrolaron, generando gritos y desconcierto en el set. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores, pero dejó una fuerte carga emocional en la noche.

Además, esta gala trae una sorpresa inesperada: los participantes podrán recibir la ayuda de un jurado, pero para lograrlo, deberán superar un misterioso desafío sorpresa que aún no ha sido revelado. ¿En qué consistirá esta prueba? ¿Quién se atreverá a intentarlo?

¿Quién será el próximo eliminado? ¿Logrará Melissa superar sus complicaciones? ¿Qué jurado ayudará a los concursantes y qué desafío deben enfrentar?

¡Descúbrelo todo esta noche en una nueva y explosiva edición de El Gran Chef Famosos!

