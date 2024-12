En El Gran Chef Famosos, cuando llegó el momento de calificar visualmente las preparaciones, Emilram fue uno de los primeros en ser evaluado. Al inspeccionar las galletas, el maestro Giacomo Bocchio notó un problema evidente: “Las galletas no tienen la forma correcta”.

Ante este comentario, Emilram trató de defender su trabajo, explicando: “La masa se me pegaba en las manos”. Sin embargo, el jurado Masías, con un toque irónico, intervino diciendo: “A pesar de todo has sido generoso y has escogido las mejores”, mientras mostraba una de las galletas rotas y quemadas que Emilram había apartado.

Para las cámaras, Emilram confesó con sinceridad: “Nunca había hecho galletas, se me desmoronaban en la mano y se me partían”, señaló mientras explicaba el porqué del reto difícil que estaba enfrentando en este episodio.

A pesar de sus dificultades en la cocina, Emilram dejó claro que la experiencia le dejó valiosas lecciones. ¿Logrará superar este desafío o quedará marcado por su debut en la pastelería? ¿Podrá Emilram mejorar su técnica y sorprender al jurado en la próxima prueba? No te pierdas El Gran Chef Famosos para descubrirlo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.