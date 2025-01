En El Gran Chef Famosos, Emilram Cossío se enfrentó a Diana Sánchez en un duelo directo. En este desafío, los participantes podían apostar la cantidad de puntos que deseaban para ganar, lo que añadía un elemento de estrategia en la competencia.

Mientras algunos, como Ricky y Leslie Stewart, se decidieron a apostar puntos, Emilram sorprendió a todos cuando Peláez les pidió mostrar cuánto habían apostado.

Diana mostró con seguridad que había apostado 7 puntos en su enfrentamiento, pero cuando Emilram reveló su apuesta, se vio que había apostado cero puntos.

El silencio y la extrañeza fueron evidentes entre los demás participantes, pero Emilram justificó su decisión diciendo: “Cada punto que me he ganado, no puedo restarlo“, lo que reflejó lo complicado que era para él este desafío y su inteligente estrategia de no arriesgarse a perder puntos.

Diana, visiblemente triste por la decisión de Emilram, aceptó que la estrategia de su compañero funcionó, ya que él terminó perdiendo el desafío, pero sin la penalización de perder puntos por su apuesta nula. Sin embargo, al haber apostado 7 puntos, los duplicó y sigue afianzándose como líder de la table.

¿Fue una jugada inteligente o una falta de fe en sí mismo? ¡No te pierdas el siguiente episodio de El Gran Chef Famosos para ver cómo continúa la

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

competencia!