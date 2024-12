Emilram Cossío SUFRIÓ con la preparación de un –aparentemente- sencillo plato. El participante de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” fue retado a hacer arroz a la cubana, pero QUEMÓ dos veces su arroz.

Su primer intento de hacer arroz falló cuando faltaban menos de 15 minutos para que se acabe el tiempo de preparación. “Huele a quemado, huele a quemado”, dijo el participante antes de notar que era su estación la que estaba, prácticamente, llena de humo.

“¿No te digo? Se vino la complicación. ¿Qué hago? ¿Otro arroz? No tengo más tiempo. Yo dije que yo nado sin chaleco, así será pues”, aseveró Emilram.

Así que, en un intento de salvar su preparación, el actor puso otra taza de arroz a prepararse. Pero FALLÓ nuevamente. “Si yo llegué a la final en mi temporada, tercer puesto, ¿cómo no voy a poder hacer un arroz a la cubana? Sí señores, sí señores, he fracasado con este plato, y acá estoy, dando la cara. Mil disculpas les pido. Los he decepcionado”, se lamentó.

Este viernes 06 de diciembre se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”, donde SOLO 2 participantes conseguirán salvarse de la ronda de eliminación. ¿Qué sucederá?

