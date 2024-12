Diana Sánchez ha demostrado, desde su regreso a la cocina de “El Gran Chef Famosos”, que está dispuesta a dejarlo todo para alzar, esta vez, la ansiada Olla de Oro de “La Súper Revancha”. Pero no solo eso.

La finalista de “La Academia” aseguró que su pasión por la cocina está aumentando y está considerando la posibilidad de estudiarla profesionalmente. “La experiencia de El Gran Chef me ha ayudado mucho. Incluso he estado conversando con mis padres que sí me interesaría estudiar cocina de verdad. Tomarme esto como una cosa más seria”, aseguró. La participante estaría siguiendo los mismo pasos que su colega Belén Estévez, quien, después de ser eliminada de la segunda temporada, se metió a clases de cocina.



Este martes 17 de diciembre se transmite la segunda Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Uno de los cuatro participantes abandonará la competencia PARA SIEMPRE, ¿quién de ellos será?

