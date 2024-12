La cocina de El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha vivió una divertida y peculiar escena durante la preparación del primer plato de la noche: trufas de chocolate y coco. Esto debido a que Diana Sánchez se encontró con un problema que decidió resolver de una manera poco convencional.

“Acá me faltan bastantes gramos de chocolate, me voy a robar de todos”, dijo Diana entre risas, aunque dejó claro que había una excepción: “De todos excepto de la señora Leslie Stewart porque ella me da miedo”.

Sin pensarlo dos veces, Diana comenzó su peculiar recorrido por las estaciones de sus compañeros. Primero se acercó a Jota Benz, sorprendiendo al participante mientras le quitaba parte de su chocolate.

Al notar que no era suficiente, continuó hacia la estación de Emilram Cossío y, sin pedir permiso, tomó otra porción. Emilram reaccionó de inmediato: “¡Me han quitado mi chocolate!”, exclamó.

La última parada de Diana fue en la estación de Lita Pezo, quien trató de resistirse, pero Diana no dudó en arrebatarle lo necesario. Sin embargo, Lita decidió vengarse y corrió a la estación de Diana para recuperar lo que le habían quitado.

