Diana Sánchez parecía tener bajo control la preparación del Sheperd’s pie para el jurado de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Pero, al recibir la visita de Giacomo Bocchio en su estación, no dudó en pedirle algún tip culinario para elevar su plato.

El chef le compartió el secreto de tamizar la papa con la finalidad de tener una textura de seda en la boca.

Así que Diana no dudó en agradecerle: “Qué lindo mi esposo. Viene y me da consejos para que todo salga bien. Quiere verme primera en esta tabla. No sé qué hago ahí en el centro, no entiendo la verdad”.

Este lunes 13 de enero se vive la tercera noche de la súper ronda semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes se enfrentan a una edición dedicada al osito Paddington y a la comida británica, ¿quiénes conseguirán la mayor cantidad de puntos?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.