Diana Sanchez se NEGÓ a convertirse en la nueva Leslie Shaw de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La participante aseguró que NO PUEDE asumir ese gran reto de imitar a su excompañera de la cocina.

Wendy Menendez retó a Diana Sanchez a cantar un sencillo mientras preparaban el primer plato de la noche. Sin embargo, la artista respondió con un rotundo NO. “Todavía (Wendy) me pone de cantante. Espera un momento hermana. Wendy está pidiéndome que haga acá el papel de Leslie Shaw, no puedo”, aseguró.

Este viernes 13 de setiembre se vive una nueva Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Uno de los tres alumnos desaprobados abandonará la cocina PARA SIEMPRE. ¿Quién será?

