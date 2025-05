En una noche temática de comida argentina en El Gran Chef Famosos, los seis participantes se dividieron en equipos para afrontar un nuevo reto culinario. En uno de estos grupos estuvieron Sofía Franco, Daniel Menacho y Nacho Di Marco, quien terminó siendo designado como capitán del equipo tras una rápida decisión entre los tres.

Al poco tiempo, Peláez anunció una dinámica especial: uno de los miembros debía probar un tradicional mate argentino. Sin dudarlo, Nacho eligió a Daniel Menacho, quien aceptó el “honor” sin imaginar lo que sucedería.

Ya sentado, Daniel probó un primer sorbo del mate y puso cara de extrañeza: “No me gusta el mate”, confesó. La sorpresa fue mayor cuando volvió a insistir: “No me gusta el mate, perdón, Nacho, perdóname, es que no me gusta”, dejando a su compañero visiblemente decepcionado.

¿Habrá afectado esto la química del equipo en la cocina? ¿Cómo reaccionará Nacho en los próximos retos? ¡No te pierdas todo lo que pasa en El Gran Chef Famosos!

