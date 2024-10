Tito Vega SORPRENDIÓ a todos en el set de “El Gran Chef Famosos, La Academia” al revelar que es NO es su nombre real. El alumno se confesó con Peláez en frente de las cámaras.

En medio de su interacción, Peláez le preguntó: “Tito, ¿tu nombre es Tito?”. Viéndose “acorralado”, Tito se confesó: “No, he tenido problemas con eso”. “Mi nombre es César Augusto. Tito Vega es como me dicen de cariño. Y ustedes me dicen Tito es porque hay cariño. Mejor acuérdense de Tito, Tito Vega”, agregó desde el confesionario.



Este lunes 14 de octubre se vive la segunda noche del quinto ciclo en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes dejarán todo en la cocina para evitar la Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo lograrán?

