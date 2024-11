Cotito enfrentó un nuevo reto NO culinario en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La deportista tenía que adivinar el nombre del plato SOLO leyendo los labios de Armando Machuca, así que el subcampeón de la tercera temporada APROVECHÓ la oportunidad para jugarle una pequeña broma.

Todo empezó porque Cotito aseguró ser “MALÍSIMA” leyendo los labios. Así que Machuca le respondió: “Pero seguramente no besándolos. No quiero decir quién me ha contado por ahí”.



Este viernes 08 de noviembre se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. ¿Quiénes caerán en la temida Noche de Desaprobados?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.