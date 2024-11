Carla Rueda Cotito y Anthony Chávez están formando dupla en la cocina. El comediante alcanzó a escuchar los motivos por los que Ale Baigorria no lo escogió e hizo su descargo. “Alejandra yo sé que no me has escogido, porque te distraigo mucho, pero recuerdo que esto también consiste en entretenimiento”, comentó.

En medio de sus declaraciones, una de las ollas comienza a hervir y el vapor cae en la cara de Anthony. “Amigo, perdón. Es parte de…”, se disculpó la deportista.

Este sábado 09 de noviembre se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. ¿Quiénes caerán en la temida Noche de Expulsión?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

