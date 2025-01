En El Gran Chef Famosos: Pericotitos, Luciano Mazzetti, uno de los jurados más carismáticos y queridos por el público, sigue cautivando con su humor y cercanía dentro de la cocina más famosa del Perú. Durante la Noche de Sentencia, en la que los participantes tuvieron el reto de moldear pequeños dinosaurios para avanzar en la competencia, Luciano sorprendió con una confesión inesperada sobre su relación con la pastelería.

“Yo personalmente la única vez que usé masa elástica fue para mi examen final de pastelería. La pastelería fina y yo no somos amigos, no me da la paciencia”, confesó el chef entre risas, dejando en claro que no todo en la cocina es su fuerte.

Sin embargo, al ser cuestionado por Machuca sobre cuál es su verdadera pasión culinaria, Luciano no dudó en responder: “Yo creo que la comida criolla y por ahí la italiana. Las pastas frescas me salen bien”, reveló, demostrando que lo suyo es la cocina tradicional y casera, llena de sabor y autenticidad.

¿Qué otras habilidades sorprenderán al público? ¿Te imaginas degustar sus famosas pastas frescas? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos, Pericotitos y sigue descubriendo más secretos en la cocina más famosa del Perú!

