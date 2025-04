En El Gran Chef Famosos, Claudia Portocarrero ha demostrado no solo su talento en la cocina, sino también su carisma, ganándose el cariño del público.

Sin embargo, hoy vivió un momento lleno de tensión y humor cuando se enteró que debía hacer dupla para el desafío extremo. “Quiero que hagan el descarte para ver si me toca con Mateo”, comentó entre risas, para luego lanzar una frase que causó carcajadas: “Si me toca con él, juro me corto mis extensiones en vivo”.

Pese a sus palabras, Claudia aclaró con una sonrisa: “Yo lo quiero mucho”, mientras Mateo Garrido Lecca la abrazaba entre bromas. Finalmente, la suerte estuvo de su lado, ya que no formó equipo con Mateo, sino con Jano Baca, con quien compartirá el reto extremo de esta noche.

¿Logrará esta nueva dupla destacar en la competencia? ¿Cómo se desenvolverán en este nuevo desafío? ¡No te pierdas el próximo episodio de El Gran Chef Famosos y descubre todo lo que pasará!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.