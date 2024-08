Carlos Palma activó el modo Super Saiyajin para afrontar la Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El participante NO quiere ponerse en riesgo de eliminación, así que prometió dar lo mejor de sí mismo.

Incluso, cuando su amiga Gachi Rivero intentó distraerlo, Carlos NO cedió: “Amiga, por favor (no me interrumpas), estoy en modo Super Saiyajin”. Al mismo estilo de Renato Rossini Jr en su paso por la cocina de Latina Televisión.

La misma técnica de distracción fue utilizada por su compañera Diana Sanchez, pero fue rechazada. “Amigo Palma, ¿todo bien? Me ignoró, eso quiere decir que está concentrado en su plato”, aseguró la participante.

Este jueves 08 de agosto se vive la cuarta Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan por su permanencia en el programa, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.