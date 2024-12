En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, los momentos divertidos y las confesiones no faltan. Esta vez, Canchita Centeno habló con humor sobre su “relación” con Erick Delgado, dejando a todos en el set riendo.

Peláez rompió el hielo preguntándole: “Estoy un poco preocupado porque no has estado trayendo tu cuadrito de Erick Delgado”. A lo que Canchita, sin dudar, respondió mientras cocinaba: “No me está contestando los WhatsApp, pero se molesta cuando me ve con Joaquín de Orbegoso”.

La comediante continuó bromeando y añadió: “A veces me invita a sus podcasts, pero si quiere que vaya, TIENE QUE DARME EL ANILLO PRIMERO”. Su respuesta desató las risas de ambos y la participante siguió concentrada en la preparación de su plato.



¿Qué otras sorpresas y declaraciones nos esperan? ¡No te pierdas lo que viene en El Gran Chef Famosos!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.