El Gran Chef Famosos vivió uno de sus momentos más divertidos cuando la conductora Canchita Centeno decidió tomarse su tiempo al realizar la cuenta regresiva para finalizar el primer plato del reto. Su estrategia parecía clara: dar más segundos a los participantes que aún no terminaban de emplatar.

“De repente me olvidé los números, empecemos desde el 8”, bromeó Canchita, mientras el jurado Masías no disimuló su impaciencia. Cuando la cuenta iba por el 6, Masías la interrumpió con tono firme pero cómico: “Oye ya, cuenta normal, no tenemos todo el programa… ¡tenemos hambre!”

Canchita solo pudo comentar: “Ahora extraño a la Miss Nelly”, en referencia a su recordada maestra. Acto seguido, reinició la cuenta con un acelerado: “5, 4, 3…”

Masías, aún insistente, añadió: “¡Más rápido!”, lo que provocó que la conductora soltara al fin el esperado: “3, 2, 1…”

Pese al caos y el humor, los chefs lograron presentar sus platos, y el jurado seleccionó a los tres mejores del primer reto:

3er mejor plato: Julián Legaspi

Julián Legaspi 2do mejor plato: Luciana Blomberg

Luciana Blomberg Mejor plato: Melissa Paredes

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.