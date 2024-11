Canchita Centeno NO se calló nada y le RECLAMÓ a Jely Reátegui por NO proporcionarle su beneficio de la noche rápidamente. La alumna de “El Gran Chef Famosos, La Academia” había ganado una de las dinámicas y se hizo acreedora de la cebolla cortada en brunoise.

La conductora invitada se distrajo conversando con el jurado y no le llevó su beneficio a Canchita de manera rápida, por lo que la conductora se “molestó”. “Mi brunoise, por favor. Mi premio, ¿dónde está mi premio? Solo he ganado atención médica en este programa, al fin gano un beneficio, por favor, mi brunoise. Jely… Estas cosas no pasan con Peláez, solo digo esto. Armando Machuca ya me habría traído la brunoise hace media”, sentenció.

Al reconocer su error, Jely le dedicó unas palabras a la competidora: “Discúlpame Canchita, me distraje hablando en términos de cocina”.

Este martes 12 de noviembre inicia un nuevo ciclo de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia” con tres de los alumnos que continúan en competencia. ¿Quién caerá en la temida Noche de Desaprobados?

