Canchita Centeno no logra olvidar que su masa estaba cruda por culpa del tamaño en el que las elaboró. Ya pasaron varios minutos desde que sucedió lo mencionado, pero no logra sacar esa idea de su cabeza.

“¿Por qué me dicen el tamaño de mi dedo? ¿Por qué no me dicen 1 cm?”, preguntó en voz alta. Tras ello, se animó a mostrar sus dedos nuevamente en cámaras.

“Miren el tamaño de mi dedo. Miren este dedo”, dijo de forma bastante efusiva, como lamentándose de su error.

Este martes 15 de octubre se vive la Noche de Reprobados del quinto ciclo en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes dejarán todo en la cocina para evitar la Noche de Expulsión, ¿quiénes lo logrará?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.