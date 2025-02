Armando Machuca empezó la nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, Pericotitos” con TODA la chispa. Y su primera víctima de la noche fue su ex rival Mariella Zanetti.

Todo empezó cuando la campeona de la tercera temporada le hizo un pedido: “Ponte la máscara (de Chucky) porque así (sin la máscara) me das más miedo”.

Pero Armando no se dejó intimidar por su gran amiga. “Yo pensé que estábamos bien. Mira, no vamos a hablar de monstruos que… No voy a hablar de detalles ni de tu pasado. De eso no voy a decir nada”, aseguró Armando entre risas.

Aunque Mariella se tomó la respuesta con humor. “Déjame en paz con mi pasado”, añadió ante las cámaras.



Este sábado 15 de febrero inicia una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. Las duplas que siguen en búsqueda de la ansiada Olla de Oro se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Sentencia, ¿quiénes lo lograrán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.