Armando Machuca no pudo ocultar su tristeza al tener que despedir a Adolfo Bolívar y al pequeño Ale de la cocina de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. El conductor de esta temporada se quebró EN VIVO.

Antes de que Adolfo y Ale abandonen el set, el presentador les dedicó un emotivo discurso. “Mi mamá, todos los días, me pregunta por ustedes y me dice: ‘deben estar todos bien cansaditos’. Y siempre dice: ‘trata de alegrarlos, de emocionarlos, de motivarlos, aunque tú también estés cansado’. Y yo, especialmente, pensaba en ti querido amigo Adolfo porque sé lo importante que es tu viejita y tu abuelita, ahora que ya no están contigo”, aseguró Armando.

Asimismo, aseguró que, de tener un hijo en el futuro, quisiera construir una bonita relación con él, tal cual la que tienen Adolfo y Ale. “Eres un niño encantador: eres muy educado, eres un niño más pequeño y se te ha exigido igual y has luchado igual, y, lo último, gracias por ponerle a tu capibara mi carita, eres un encanto, gracias por ser mi nuevo amiguito. Te quiero muchísimo”, finalizó Armando y extendió sus brazos para darle un abrazo al pericotito.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.