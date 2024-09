Andrés Salas tendría VENTAJA sobre sus compañeros de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Según reveló José Peláez, los padres del actor eran dueños de un restaurante y podría tener más conocimientos culinarios de los que ha demostrado.

El conductor de “El Gran Chef” intentó sacarle información al participante y este no se negó. “Mi papá era cocinero, empírico, pero cocinero. Mi viejo era un crack en la cocina (…) No he heredado nada de talento, creo yo. Pero algunas cositas sé”, aseguró.

Asimismo, Andrés Salas compartió un recuerdo de su primer acercamiento con la cocina. “(Ayudaba) A despulgar el arroz, sacarles los trigos. Los soldaditos y las piedritas las sacabas (…) Siempre nos inculcó a mí y a mi hermana el chambear bastante, a ser autosuficientes”, dijo.

Este miércoles 25 de setiembre se vive la segunda noche en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Seis participantes lucharán por evitar la temida Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.