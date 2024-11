Alejandra Baigorria se estremeció al descubrir que tendría que hacer morcilla en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La alumna ASEGURÓ que no puede siquiera ver la sangre en sus manos.

“Tengo un problema: no puedo ver sangre. Eso se parece a sangre real de que te has cortado. Me da nervios”, aseveró la participante. Aunque, de igual manera, tuvo que manipular la sangre para cocinar su primer plato de la noche.

Este jueves 07 de noviembre inicia la novena ronda de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Cuatro de los participantes que siguen en competencia regresan a la cocina para defender sus lugares y evitar la Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.