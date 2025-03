Adolfo Bolívar y Ale se convirtieron en la dupla ELIMINADA de la ronda semifinal de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. Al conocer la noticia, el periodista felicitó a su hijo por darlo TODO en la competencia. “Eres un campeón. ¡Vamos! ¡vamos! ¡vamos! Esta es la vida: se gana o se pierde y hay que seguir adelante siempre”, aseguró.

Antes de retirarse del set, Adolfo agradeció por la oportunidad: “Yo pertenezco a Latina, pertenezco a la televisión hace más de 25 años y cuando lo veía en la pantalla nunca me imaginé que iba a ser como lo que hemos vivido”.

Asimismo, reconoció el trabajo de todo el equipo que hace posible “El Gran Chef Famosos”. “Realmente son todos un equipo de primera, son una gran familia de profesionales, nos han hecho sentir como en casa”, precisó. Y, además, le dedicó unas palabras al jurado: “Con ustedes aprendía a cocinar, no con técnica, sino con el corazón. Nos vamos contentos, felices”.

Por su lado, el pequeño Ale también le expresó un emotivo discurso a los jueces. “Luciano, tú que me has ayudado mientras cocinaba; igual que la reina de los pericotitos, tú también me has ayudado en muchos platos, me has ayudado a aprender cortes nuevos; y Paty Chong, cada vez que te abrazo, siento que estoy abrazando a mi abuelita”, concluyó. Padre e hijo abandonaron la cocina entre los aplausos de sus compañeros y del jurado.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.