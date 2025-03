La cocina de “El Gran Chef Famosos” ha funcionado como un espacio en el que más de un competidor ha evolucionado con cada plato. Su paso en la competencia ha marcado un antes y un después respecto a sus habilidades culinarias.

Después de ser eliminado junto a su hijo Ale, Adolfo Bolívar se apuró en reconocer que se siente más preparado que nunca en la cocina y el más impresionado es su pequeño.

“El primer programa vino e hizo como si ya estuviera cocinando desde hace un mes. Eso fue muy extraño, parece como si un mosquito culinario lo picó”, bromeó Ale y su padre estalló en risas.

Para Adolfo, no hay mejor recompensa que el aprendizaje obtenido en la cocina más famosa del Perú. “Yo no cocinaba nada, cero, era una lágrima en la cocina. Hoy me voy con algunas recetas”, se despide de los chefcitos.

