Antes de empezar con una nueva noche de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos, Extremo”, Tula Rodríguez le mandó un mensaje de advertencia a sus rivales para que estén atentos a sus próximos pasos.

“Yo creo que en este momento de la competencia ya no hay nada seguro. Creo que estamos nivelándonos, hay compañeros que han avanzado, yo me estoy equivocando. Soy humana y me equivoco”, sentenció.

Pero no solo eso, sino que la participante lanzó una amenaza: “Esa Olla va a ser mía con chamba porque a mí nadie me regala nada, pero va a ser mía. Estoy entrenando, estoy ensayando, estoy en mi casa picando, voy a restaurantes, hago un montón de cosas porque esa Olla es mía, con lucha, pero es mía”.

Este viernes 04 de abril se transmite una nueva noche de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Tula Rodríguez, Reimond Manco, Patricia Alquinta y el Gringo Marcos compiten por evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quién lo conseguirá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.