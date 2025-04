José Peláez se acercó a la cocina de Tula Rodríguez para conversar un poco sobre la paternidad. El presentador de “El Gran Chef Famosos, Extremo” le comentó a la participante que su bebé recién tiene 3 meses y siente que es una gran bendición en su vida.

Por su lado, la participante compartió detalle de lo que ha sido para ella afrontar la maternidad de Valentina, su hija con Javier Carmona. “Ser mamá es de esos trabajos donde tú te entregas… Mi embarazo fue tan complicado que yo tuve miedo. El nombre de Valentina no estaba en mis planes, pero mi esposo se lo puso y accedí”, comentó.

Asimismo, aseguró: “Mi hija es una valiente, a ella le ha tocado tantos procesos complicados. Aunque no lo creas, ir a sentencia y todas las cosas que me han estado pasando me está fortaleciendo”.

Este viernes 04 de abril se transmite una nueva noche de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Tula Rodríguez, Reimond Manco, Patricia Alquinta y el Gringo Marcos compiten por evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quién lo conseguirá?

