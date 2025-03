A falta de UN MINUTO para terminar con el primer plato de la noche, Tula Rodríguez se DESESPERÓ porque sus flautas de pollo se estaban quemando en la sartén a causa del aceite extremadamente caliente y el fuego al máximo.

La participante de “El Gran Chef Famosos, Extremo” LAMENTÓ el resultado del plato que había trabajado de la mano con Mauri Stern.

“Se me quemó, se me quemó, quiero llorar, se me quemó. Esto está casi casi perdido. Te lo juro que estoy tan frustrada, quiero llorar”, confesó Tula ante las cámaras.

Este martes 18 de marzo se vive la segunda Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Los seis sentenciados presentarán lo mejor de su sazón para evitar la Noche de Eliminación, ¿quiénes conseguirán su pase a la siguiente ronda?

