Inició una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, Extremo” y, al final, un nuevo participante abandonará la competencia. Por eso, tras una dura noche en la cocina, el jurado anunció a los tres participantes que afrontarán la temida Noche de Sentencia, poniéndose en riesgo de eliminación.

El primer sentenciado de la noche fue el Gringo Marcos, quien NO convenció con su ajiaco de cuy al ají mochero. “La verdad es que no me sorprende, pero voy a poner todo de mí y me voy a salvar porque me voy a salvar”, sentenció.

Seguidamente, Tula Rodríguez y Patricia Alquinta también pasaron a la temida Noche de Sentencia. “Bien ganada mi sentencia. Una tiene que ser justa y honrada, y eso me dice que esta noche mi cuy no estuvo bueno”, aseguró la primera.

En tanto, el ÚNICO SALVADO de la noche fue Reimond Manco, quien pasó directamente a la siguiente ronda de “El Gran Chef”.

