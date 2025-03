Olenka Zimmermann se convirtió este viernes 14 de marzo en la PRIMERA ELIMINADA de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. La conductora de televisión NO conquistó al jurado con su salchicuypapas y le dijo ADIÓS a la cocina de Latina.

Pero, antes de abandonar el set, los jueces le dedicaron unas palabras de aliento. El primero en tomar la palabra fue el chef Luciano Mazzetti: “Has resuelto muy bien y eso demuestra que tienes la mano y la cabeza para solucionar en el camino. Te invitaría a que sigas practicando, te veo todo el potencial”.

En tanto, Nelly Rossinelli agregó: “No te hemos podido conocer mucho en estas cocinas, pero yo he visto en tu carrera que siempre has sido una mujer trabajadora. Te animo ahora a que tengas ese contacto, te enamores de la cocina porque te he visto capacidades”.

Por último, Javier Masías también se tomó unos minutos para agradecer a Olenka Zimmermann por asumir el reto. “Yo te conozco desde que eras una chica de impacto, luego te vi en telenovelas y conduciendo programas, protagonizando escándalos y resolviéndolos también. Admiro tu capacidad de tener la templanza al mismo tiempo que las ganas de arriesgar”.

Los salvados de la noche fueron Franco Cabrera, el Gringo Marcos y Claudia Portocarrero. Los tres participantes se suman a los otros 8 concursantes que siguen en carrera por la ansiada Olla de Oro de “El Gran Chef Famosos, Extremo”.

