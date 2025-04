Nelly Rossinelli visitó a Mateo Garrido Lecca en su estación mientras el participante de “El Gran Chef Famosos, Extremo” preparaba su bruschetta de alcachofas. Y, al supervisar su cocina, se dio cuenta de un detalle.

“No está mal tu chiffonade, no me desagrada. Me parece muy bien la decisión que has tomado de trabajar en dos ollas”, lo felicitó la popular “mamá de los pericotitos”. Pero, lo que realmente captó la atención de Mateo fue que Nelly le dijera: “Veo que ya estás tomando decisiones inteligentes”.

El comediante se “indignó” y le respondió desde el confesionario: “¿Cómo que ya estoy? ¿Cómo que recién, Nelly? 32 años tengo, soy ingeniero industrial”.

Este lunes 31 de marzo se vive una nueva noche de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Cuatro de los competidores que siguen en competencia luchan por evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quién lo conseguirá?

