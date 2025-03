Mauri Stern NO deleitó al jurado de “El Gran Chef Famosos, Extremo” y se convirtió en el SEGUNDO ELIMINADO de la temporada. El integrante de Magneto presentó su plato de tallarines rojos con el pollo crudo.

“Me llevo algo increíble: fracasar no es algo malo, fracasar es lo que más te enseña en la vida. El tener éxito no te enseña, por eso me atreví a esto: bajar la guardia, tener la humildad de entrar a algo que no sé y que puedo despertar. No me llevo un fracaso, me llevo una oportunidad y yo se los agradezco”, confesó el participante.

En tanto, Patricia Alquinta, Claudia Portocarrero y el Gringo Marcos consiguieron su pase a la siguiente ronda de la competencia en “El Gran Chef, Extremo”.

