Mauri Stern responsabilizó a su compañera Claudia Portocarrero por su ERROR en el pionono de atún. El integrante de Magneto tuvo que volver a hacer la masa del pionono por seguir las indicaciones ERRÓNEAS de su compañera.

El primero en notar que Claudia tenía que empezar de nuevo fue José Peláez. “¿Qué pasó?”, le preguntó el conductor. “Me he confundido con la harina. Peláez, tengo que hacerlo de nuevo. No me importa perder 3 minutos, pero tengo que aplicar”, respondió la participante.

Inmediatamente, Peláez se trasladó a la cocina de Mauri Stern y notó que también estaba rehaciendo su masa. “Mauri, ¿qué ha pasado? Claudia se equivocó y tú también”, preguntó el conductor irónicamente. “Me acerqué a mi compañera incorrecta”, confesó el cantante.

Al escuchar esta declaración, Claudia Portocarrero se sintió un poco culpable. “Mauri, yo te tenía cariño. Acabas de romper mi corazón”, sentenció.

Este miércoles 19 de marzo se vive la segunda Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Uno de los cuatro participantes sentenciados ABANDONARÁ la competencia culinaria de Latina, ¿quién NO conquistará el paladar del jurado?

