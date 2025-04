Nelly Rossinelli, Luciano Mazzetti y Javier Masías se enfrascaron en una discusión para determinar si alguno de ellos aceptaría una sugerencia de restaurante por parte de Jano Baca, participante de “El Gran Chef Famosos, Extremo”.

La popular “mamá de los pericotitos” aseguró por su lado: “Que no sepa cocinar, no quiere decir que no sepa comer”. Pero, Mónica Torres interrumpió para precisar: “Una regla básica es que quien sabe comer, sabe a dónde llegar en la cocina”.

Aunque, Luciano Mazzetti se mostró en desacuerdo: “Sí, pero no necesariamente. Yo conozco mucha gente que le gusta comer rico, pero que no sabe cómo llegar”.

En ese momento, Masías se sintió “atacado” y siguió la broma: “Por supuesto que cocino. Por supuesto que cocino, es más, hagamos un programa de sigamos al jurado Masías”.

Este lunes 31 de marzo se vive una nueva noche de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Cuatro de los competidores que siguen en competencia luchan por evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quién lo conseguirá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.