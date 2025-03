Mateo Garrido Lecca quiso defender su inexperiencia en la cocina ante la atenta mirada juzgadora de Javier Masías. Pero provocó el efecto CONTRARIO.

El comediante aseguró que le resulta “muy difícil” cocinar. “Creo que cuando tu hijo es bueno en artes y malo en mates, tú apoyas su talento”, dijo para ablandar el corazón del jurado.

Pero Masías NO tomó el comentario de manera positiva. “¿Estás incentivándome a que dejes este set y te vayas de una vez? No me tientes porque estoy muy tentado a mandarte de una vez a Eliminación”, sentenció. Asimismo, agregó: “Si esa es la actitud y no vas a venir a competir y dar lo mejor, no voy a probar nada. A mí me gusta la gente que lo da todo en la cancha”.

Pero Mateo Garrido Lecca se defendió ante las cámaras: “Se me puede cuestionar el talento, la sazón, pero no la entrega”.

Al verlo un poco desmotivado, Luciano Mazzetti le ofreció un abrazo reconfortante. Incluso Nelly Rossinelli se unió a esta demostración de afecto.

Este jueves 13 de marzo se vive la primera Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Los seis participantes sentenciados de la temporada lucharán por evitar la temida Noche de Eliminación, ¿quiénes lo lograrán?

