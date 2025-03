Jano Baca fue convocado para afrontar la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Y, en su debut en la cocina como participante, el actor de “Papá en Apuros” y “Pituca sin Lucas” reclamó a la producción por no haberlo llamado antes.

El artista mencionó que han sido hasta 4 ocasiones en la que fue llamado como REFUERZO; y en su quinta aparición en la cocina recién se puede llamar a sí mismo “participante”.

“¡Vamos! ¡Llegó el tiburón! ¡Llegó Jano Baca a marcar historia en este programa, ya era hora! Cinco veces que he venido a dejar mi CV y que no me ha hecho caso, ya era hora”, celebró Jano Baca frente a las cámaras.

Como se recuerda, el actor ingresó a la cocina por primera vez para apoyar a Armando Machuca en la tercera temporada de “El Gran Chef”, a propósito del estreno de “Papá en Apuros” por Latina. Aunque, su desempeño en aquella ocasión no fue la mejor porque mandó a Noche de Sentencia a su dupla.

Posteriormente regresó como refuerzo de Chapasa, Christian Thorsen y Vanessa Terkes.



Este miércoles 12 de marzo se transmite el segundo capítulo de la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Los últimos seis participantes de esta edición dejarán todo en la cocina para evitar la primera Noche de Sentencia, ¿cómo les irá?

