Franco Cabrera fue retado a adivinar dos proteínas, pero solo con las manos. Y, tras cumplir con la dinámica, el participante de “El Gran Chef Famosos, Extremo” intentó correr a su estación para empezar a cocinar; pero sufrió un incidente en el camino.

El actor no se había quitado la venda de los ojos cuando empezó a correr y, por no ver un escalón, terminó cayendo al piso. “Cuidado Cabrera, Dios mío, le recomiendo que se vaya a su estación”, gritó Peláez al verlo sufriendo para levantarse porque no podía ver nada.

Este martes 25 de marzo inicia una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Cinco de los participantes que siguen en competencia luchan por evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

