Claudia Portocarrero se disponía a cortar la cebolla china para su tortilla de huevera cuando sufrió un SEVERO CORTE en el dedo. La participante tuvo que ser atendida de inmediato por la paramédico.

Sin embargo, el sangrado no se detuvo y la tuvieron que retirar de su estación de trabajo. El médico del programa determinó que Claudia Portocarrero debía abandonar el canal para ser atendida en la clínica. “No va a poder seguir (cocinando) con vendaje”, sentenció.

Al no ver otra opción, Claudia abandonó el programa, siendo la primera participante enviada a la Noche de Eliminación. “Bueno chicos, el doctor me acaba de decir que me tengo que retirar y definitivamente me apena mucho, me duele, me frustra. Hay sentimientos encontrados, pero nos vemos en la Noche de Eliminación”, finalizó.

Este sábado 22 de marzo se vive la tercera Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Cinco de los participantes que siguen en competencia lucharán por su pase a la siguiente ronda del concurso de Latina, ¿quiénes lo conseguirán?

