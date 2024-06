En una emocionante noche de eliminación, Cint G se convirtió en la siguiente eliminada de “El Gran Chef Famosos”. Enfrentándose a la intensa competencia, Cint G compartió la cocina con Ivanna Yturbe, Cielo Torres y Santiago Suárez. Sin embargo, sus esfuerzos no lograron convencer al exigente jurado, lo que le impidió continuar en el programa.

¿Qué consideras que te faltó para seguir en competencia?

Creo que me faltó más concentración y calma, porque me puse un poco ansiosa; ya que, no tenía idea de como hacer pastas. Creo que las emociones me jugaron en contra.

¿Cuánto consideras que has aprendido en el reality?

Aprendí demasiado a ser organizada y a escuchar. Además pase de presentar platos crudos a presentar platos cocidos eso ya es bastante

¿A qué nuevos retos te enfrentaste en la competencia?

Tuve que afrontar el hecho de ser más paciente y no tener miedo de prender una cocina porque soy muy miedosa con el fuego alto. También aprendí que podemos llegar a ser buenos en cualquier cosa que nos propongamos todo depende de las ganas y una buena actitud

