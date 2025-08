Hoy en El Gran Chef Famosos, José Peláez se acercó al participante Christian Ysla para conversar y conocer su opinión sobre el concurso y el platillo que tocaba preparar: papa rellena.

Luego de un breve intercambio, el presentador quiso ir un paso más allá y le preguntó por su contrincante, Mónica Zevallos. Christian respondió con seguridad y reconoció el talento de su compañera, pero soltó una frase que dejó a todos en shock: “Es como el animal herido”.

José Peláez, fiel a su estilo, no dudó en ir hasta la estación de Mónica Zevallos para contarle el comentario. Al darse cuenta de la situación, Christian Ysla intentó enmendar sus palabras alegando que se refería a ambos, no solo a ella. Pero ya era tarde: Mónica, visiblemente indignada, le respondió de inmediato que no volviera a pedirle ayuda nunca más ni a contar con ella.

¿Podrá Christian recuperar la confianza de Mónica? ¿Tendrá este desencuentro consecuencias durante la competencia?

¡No te pierdas el próximo episodio de El Gran Chef Famosos!

