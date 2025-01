Durante su paso por El Gran Chef Famosos, Pericotitos, Brandon Stiever y su mamá Eli se han convertido en una de las duplas más queridas de la cocina de Latina. Doña Eliana Álvarez no dejó pasar una ocasión tan especial como el cumpleaños de su pequeño para dedicarle un lindo mensaje, ¿qué le dijo?

Junto a fotografías de Brandon cuando todavía era un bebé, doña Eli le expresó todo su cariño y apoyo incondicional. “De la madre más orgullosa a su estrella en su cumpleaños”, empieza el pie de página de la publicación que hizo hace un par de meses.

“Naciste para iluminar mis días y desde el día 1 te he amado incondicionalmente, no puedo imaginar como Dios me dio la bendición de tener un niño tan cariñoso, saludable, inteligente y talentoso como tú”, le recuerda su madre a Brandon.

Sin duda, la señora Eli dejó en claro que los 11 años que cumplió su niño han estado llenos de dicha y felicidad. “Cada una de estas fotos representa un momento importante que vivimos juntos, seguirás creciendo sano y fuerte, pero sobretodo AMADO, porque siempre me tendrás a tu lado”, le promete al pequeño Brandon.

