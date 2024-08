Tras una ardua discusión entre el jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia”, se reveló a los dos únicos participantes de la noche que pasarían al siguiente ciclo directamente. En esta oportunidad, Christian Throsen y Vanessa Terkes fueron los alumnos que convencieron a los jueces con su sazón.

El primer salvado de la noche fue Christian, quien no solo consiguió su pase al siguiente ciclo, sino también una medalla que, en un momento determinado, lo salvará de la Noche de Desaprobados. “Ehhh. No lo puedo creer. Me la llevé yo, es increíble. Lo máximo”, festejó el actor.

En tanto, la segunda salvada de la noche fue Vanessa. “¡Gracias! Me salvé, otra vez. Eso no es porque sí, eso es porque estoy chancando. ¡No crean que de aquí voy a mi casa a relajarme! ¡No!”, celebró la actriz frente a cámaras al conocer su pase a la siguiente etapa del programa culinario de Latina Televisión.

