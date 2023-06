“Llega la pituca de Milett”: Rondón y su ‘mala vibra’ provocaron corte de modelo en El Gran Chef Famoso

Milett Figueroa pasó problemas durante la preparación de la ensalada Waldorf en El Gran Chef Famosos por culpa de Ricardo Rondón.

A falta de pocos minutos de finalizar el primer reto de El Gran Chef Famosos, Milett Figueroa pasó a la estación de Ricardo Rondón para pedir nuez moscada. No pensó que el periodista iba a buscar hacerle perder el tiempo.

“Llega la pituca de Milett. Y me dice, Ricardo, obvio, me puedes prestar un poquito de nuez moscada, no tengo. Y yo se la tiró de frente a su mayonesa, quiero que pierda”, comentó rondón en el confesionario de El Gran Chef Famosos.

Milett Figueroa también dio sus descargos en el confesionario: “Yo realmente no sé para qué voy a la cocina de Rondón. Fue realmente un mal augurio ir a visitar esa cocina Nunca imaginé que sea tan mala energía.

Posteriormente, Milett Figueroa se cortó durante la preparación, y mientras era atendida, Ricardo Rondón aprovechó para robarle una lechuga.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.