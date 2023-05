Leyla Chihuán se quebró al ver su fallida receta en El Gran Chef Famosos

Luego de que el tiempo finalice, cada competidora se expresó sobre todo lo ocurrido en el reto. Leyla Chihuán fue muy crítica con ella misma.

La primera en ser consultada fue Milett Figueroa, quien comentó que sufrió con el tiempo que tuvo para preparar algo que nunca antes había intentado: “No es una presentación correcta, no es agradable presentar algo así, para nada”.

Acto seguido, Karina Calmet dio a conocer su sentir durante la preparación del postre: “He dicho que no voy a comentar los temas del tiempo pero me he sentido angustiada, he hecho lo mejor posible, ahí está”, comentó la actriz.

Por último, Leyla Chihuán también quiso dar a conocer lo mal que se sentía: “(Me siento) fatal, muy frustrada, incómoda”, sostuvo la ex seleccionada nacional de vóley, mientras mostraba los cake pops inconclusos.

Leyla quiso seguir mostrando lo incómoda que ella se sentía y prosiguió: “Yo sé que no es fácil, que nunca lo he hecho, que estoy tratando de seguir las indicaciones, pero yo soy así, cada día quiero ir a más. No me basta, si me dicen 10, yo quiero hacer 20. La tarea es 10, no 5”, finalizó.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.