La reina de los beneficios regresa a la nueva temporada de El Gran Chef Famosos: Mira los mejores momentos de Mónica Torres en la competencia

Mónica Torres fue anunciada como una de las participantes de El Gran Chef Famosos: La Revancha, la quinta temporada del concurso de cocina. A diferencia de las temporadas anteriores, en esta participarán exparticipantes de diversas temporadas de la competencia.

La actriz fue parte de la segunda temporada, junto a Mauricio Mesones, quien también ha sido anunciado como parte de la nueva temporada. Ella se supo ganar el corazón de los “chefcitos” con su calidez en la cocina.

Mónica siempre se ha caracterizado por su conocimiento en la cocina y por apoyar a sus compañeros cuando han necesitado ayuda con alguna de sus preparaciones. A ella la volverás a ver en acción muy pronto en El Gran Chef Famosos: La Revancha.

Mira sus cinco mejores momentos en la competencia:

Cuando casi incendia la cocina

En medio de una de su preparación de Hamburguesas, Mónica Torres tuvo un contratiempo en la cocina. La actriz incendió su cocina causando que todos los presentes se asustaran, sin embargo, rápidamente ingresó la bombera, quien apagó el fuego.

Nelly Rossinelli le pidió a la participante que pase a otra estación para que pueda continuar con su preparación, pero el momento se conviritió en uno memorable, pues pocas veces la cocina del programa se ha incendiado.

Cuando se coronó como la Miss Beneficios

Mónica Torres fue la primera competidora de El Gran Chef Famosos en ganar la mayor cantidad de beneficios a lo largo de su temporada. José Peláez fue el encargado de revelarle este dato a la actriz, quien se mostró sorprendida, pero agradecida por ello.

“¿Qué pensaron, que la Spoya era la única miss? No, la Torres también es Miss Beneficios”, señaló la actriz. La participante es la que más beneficios ha recibido a lo largo de la segunda temporada con un total de ocho.

El conejo del terror en el cupcake

Mónica Torres también se ha sentido frustrada cuando algún platillo no le ha salido. El cupcake en forma de conejo es uno de esos platos. Los participantes sufrieron más de la cuenta a la hora de prepararlo y Mónica no fue la excepción.

Tras las críticas a su preparación, la actriz bromeó sobre su cupcake y lo comparó con un ex participante de la primera temporada del programa.

Cuando Peláez padeció su furia

Uno de los momentos más divertidos de Mónica Torres en competencia involucra a José Peláez. Cuando ella no ganó el beneficio, tuvo que cumplir el reto impuesto por “Tabláez”, el cual consistía en girar unas casillas hasta encontrar todos los ingredientes.

Mónica no tuvo paciencia con José Peláez en este desafío y terminó gritándole al conductor para poder seguir su camino al almacén. “Retrocedan un poco, me siento amenazado”, señaló el conductor, tratando de aplacar la ira de la actriz.

Cuando pensaba que no podía lograrlo y se daba ánimos

Mónica también tuvo momentos de incertidumbre durante el porgrama, puesto que no todos los platillos le salían bien o los terminaba a tiempo. Eso sucedió con el Escabeche de Pescado. La actriz no concluyó a tiempo el platillo, por lo que no pudo poner el huevo duro.

Pese a ello, el jurado consideró que el sabor prevalece, por lo que fue anunciada como la ganadora del primer plato de la noche. Ante ello, la actriz no pudo contener las lágrimas. “Cree en ti Mónica, eres muy valiosa”, comentó Nelly Rossinelli al ver las lágrimas de Torres.

¿Qué exparticipantes han sido confirmados para la nueva temporada?

Susan León (participante de la 1era temporada), Mauricio Mesones y Mónica Torres (participantes de la 2era temporada), el ‘Loco’ Wagner (participante de la 3era temporada). Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada) son los seis primeros famosos que regresan por su revancha. Ellos buscarán levantar la preciada olla de oro y así llevarse el título de El Gran Chef. Faltan otros seis famosos que serán anunciados muy pronto.

¿En qué se diferenciará la próxima temporada de El Gran Chef Famosos?

Tras el anuncio de El Gran Chef Famosos: La Revancha, José Peláez reveló en qué se diferenciará la próxima entrega del reality de cocina.

“Hemos intentado reunir a la mayor cantidad de participantes que pasaron por esta cocina… A muchos de ellos, el público los ha aclamado en redes sociales. Estamos preparando una temporada que es muy especial para nosotros, además será el cierre perfecto de este año maravilloso que nos ha dejado El Gran Chef Famosos”, afirmó José Peláez.