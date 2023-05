La maldición del ‘beneficio’: Miguel recibió ayuda pero fue sentenciado junto a Milett

Miguel Vergara y Milett Figueroa pasaron a sentencia. Ricardo Rondón es el único que fue salvado en El Gran Chef Famosos.

Antes de pasar de que el jurado dé la devolución a cada famoso, el conductor de El Gran Chef Famosos, dio una noticia a los participantes, el próximo lunes empieza la semana de repechaje. Los concursantes eliminados tendrán que competir para poder regresar a la competencia.

Javier Masías fue el primero en opinar, le dio sus comentarios a Milett Figueroa: “Milett, creo que has trabajado otra vez un poco desordenada, la mesa se veía bastante caótica, te faltó bastante foco, eso se refleja en los platos. La primera parte de la competencia pienso que lo hiciste un poco mejor, ahora no tengo nada bueno que decir”.

Nelly Rossinelli tuvo unas palabras hacia el trabajo de Miguel Vergara: “Miguel, creo, como tú mismo dijiste que si no hubieras recibido la ayuda de Peláez, no lo hubieses logrado. Otra cosa, te he dicho que pruebes. Le faltaba un poco de sazón al pollito, si hubieras probado tu aderezo, lo notabas antes. Pero, tenías una ensalada rusa deliciosa, y tu salsa, no estaba mal” finalizó.

Por último, Giacomo Bocchio calificó el plato de Ricardo Rondón: “El arroz estaba crudo, le faltó un poquito de cocción, las papas estaban crudas, cortadas muy grandes. No se llegaba a entender muy bien esa ensalada”.

El primer sentenciado del programa fue Milett Figueroa, quien una vez más pasa a sentencia. Posteriormente, el jurado decide salvar a Ricardo Rondón, quien pasa a las rondas semifinales. De esta manera, sigue la maldición del ganador del primer plato.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.