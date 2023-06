Korina Rivadeneira salvada aunque no terminó plato en El Gran Chef Famosos

El jurado de El Gran Chef Famosos decidió que Korina Rivadeneira sea la única salvada del programa, enviando a cuatro participantes a noche de eliminación.

Antes de dar el nombre del único salvado, los jurados decidieron hacer la devolución respectiva. Javier Masías empezó con Korina Rivadeneira: “Korina, interesante risotto, lo llevaste para el lado italiano, pero no lograste el sabor que se buscaba. El pato no estaba”, señaló.

Giacomo Bocchio fue el encargado de dar la evaluación a Susan León: “Susan, ya tendrías que saber la diferencia entre culantro y perejil a estas alturas. El pato no estaba mal, pero el risotto estaba acidísimo. Exceso de chicha de jora”, apuntó.

Javier Masías una vez más dio sus fuertes opiniones, esta vez a Nico Ponce: “Nico, su plato tampoco estaba mal. El arroz estaba crudo, el sabor estaba incorrecto. Yo hubiese devuelto el plato”, sostuvo.

Giacomo Bocchio, hizo la evaluación respectiva a Patricio Suárez Vértiz: “Patricio, tú siempre me sorprendes, sinceramente no sé que esperar y de la nada aparece algo bueno o comestible. Pero creo que este no fue el caso, vamos a ver qué pasa”.

Por último, Nelly Rossinelli fue la encargada de darle sus opiniones a Milett Figueroa: “Lo que me encanta de ti, es que no te amilanas ante ningún reto. Te pongan un cuy o un pato, el pulpo. Lo que te pongan, tú lo haces con convicción y te concentras. Esta vez no llegamos a los sabores adecuados, pero vamos a ver qué ocurre”, finalizó.

La primera persona que va a noche de eliminación fue Patricio Suárez Vértiz, posteriormente, Nelli Rossinelli, indica que Susan León va a noche de eliminación. Giacomo Bocchio manda a Milett Figueroa a sentencia. Finalmente, ‘La mamá de los pericotitos’ salva a Korina Rivadeneira, lo que indica que Nico Ponce va al programa de eliminación.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.