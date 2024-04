Juan Carlos Rey de Castro: Conoce su PRIMER trabajo en Latina Televisión antes de El Gran Chef Famosos y Papá en Apuros

Juan Carlos Rey de Castro (Lima, 1986) supo que quería dedicarse al arte desde muy pequeño. Por eso, con tan solo doce años, el ahora participante de “El Gran Chef Famosos” y protagonista de “Papá en Apuros”, consiguió su primer trabajo en la misma casa televisiva: Latina.

El carisma de Juan Carlos traspasa las pantallas, por eso, tras hacer su casting, fue convocado para presentar el programa infantil “Chiquitoons” (1998) de Latina Televisión junto a Alejandra Dreyfus, Sergio Gjurinovic, Norma Del Águila Ríos y Andrea Reta.

El actor recuerda con mucho cariño el programa con el que inició su carrera en televisión y que se convirtió en uno de los programas más vistos por los niños en aquella época.

Aunque, Juan Carlos Rey de Castro también confesó que, en ese momento, tuvo que lidiar con los “estragos” de la fama. “Una de las cosas que me pasó cuando estuve en ‘Chiquitoons’, a los 12 años, fue que perdí el anonimato, a pesar de que no había redes sociales. Yo no tenía la posibilidad de ir al Daytona Park. No podía ir porque llegaba un montón de gente a pedir autógrafos, no te dejaban pasar, no podías caminar”, reveló en una entrevista con Perú21.

Asimismo, reveló que, debido a que su número telefónico era de conocimiento público, recibía llamadas varias veces al día. “Me llamaban unas siete personas (al día) durante dos años y medio o tres años. No solamente me llamaban a mí, sino a toda la familia Rey de Castro, porque trataban de encontrarme a mí. Eso me chocó bastante eso y fue difícil de manejar”, agregó.

