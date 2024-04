El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Juan Carlos confunde alimento BÁSICO para su plato

Juan Carlos Rey de Castro recogió todos los ingredientes necesarios para preparar el segundo plato de la noche en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Sin embargo, el protagonista de “Papá en Apuros” cometió un error BÁSICO.

El actor agarró una papa que no era del tipo que necesitaba para las papas duffin que acompañarían su cordon bleu. “¿Esta es papa blanca?”, le preguntó Juan Carlos a Flavia. Pero, la también actriz le contestó que se había equivocado.

“No es papa blanca. Y encima me has hecho agarrar la que no es. Todo por copiarme (…) Me copié mal de Juan Carlos. Ya pues… Concéntrate”, agregó la participante.

Este lunes 22 de abril se vive una nueva noche en la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Flavia Laos, Juan Carlos Rey de Castro, Zelma Gálvez y Lita Pezo se enfrentan para evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quién lo conseguirá?

